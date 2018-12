Klopp zieht Guardiola davon - Man City patzt erneut

Manchester City ist in der Premier League von der Rolle. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola unterlag am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem traditionellen Fußball-Spieltag am Boxing Day, überraschend mit 1:2 (1:1) bei Leicester City, dem Meister von 2016.

Titelverteidiger City hatte zuvor bereits unerwartet mit 2:3 daheim gegen Crystal Palace verloren. Guardiolas Team fiel zum Abschluss der Hinrunde hinter Tottenham Hotspur zurück, das sich ohne Probleme mit 5:0 (3:0) gegen den AFC Bournemouth durchsetzte, auf den dritten Rang zurück. Der Rückstand von Guardiola auf Jürgen Klopp und Spitzenreiter FC Liverpool, der 4:0 (1:0) gegen Newcastle United gewann, beträgt bereits sieben Punkte. Die Spurs liegen sechs Zähler hinter den Reds.

Bei Ricardo Pereiras Siegtreffer für Leicester gab der deutsche Nationalspieler Leroy Sané per Kopfball unabsichtlich die Vorlage (81.). Citys Fabian Delph sah kurz vor dem Abpfiff wegen einer überharten Attacke die Rote Karte. Die Ballbesitzquote von fast 66 Prozent brachte Manchester vor 32.090 Zuschauern nichts.

In Liverpool brachte der kroatische Abwehrspieler Dejan Lovren die Reds vor 53.318 Zuschauern in Führung (11.), Mohamed Salah erhöhte per Foulelfmeter (48.), außerdem trafen Ex-Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (79.) und Fabinho (85.). Am 29. Dezember empfängt Klopps Team zum Rückrunden-Auftakt den FC Arsenal an der Anfield Road, am 3. Januar tritt es bei Manchester City an. Liverpool ist das einzige ungeschlagene Team in der Liga.

Manchester United kam mit dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen Schlusslicht Huddersfield Town und Coach David Wagner zu einem 3:1 (1:0). Für die norwegische Club-Legende Solskjaer war es nach dem Erfolg in Cardiff der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Am Abend trat der FC Arsenal noch bei Brighton and Hove Albion (18.15 Uhr) und der FC Chelsea beim FC Watford (20.30 Uhr) an.