Keine Medaille: Peiffer 50. - Fourcade Einzel-Weltmeister

Beim Sieg des Franzosen Martin Fourcade vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö war Benedikt Doll am Mittwoch nach vier Schießfehlern als Zwölfter bester deutscher Skijäger. Titelverteidiger Arnd Peiffer kassierte gleich sechs Strafminuten und kam auf Platz 50. «Ich habe es überhaupt nicht hinbekommen, die Waffe ruhig zu kriegen. Ich ärgere mich sehr. Eine Katastrophe, kann man sagen. Ich hätte mich am liebsten eingegraben», sagte der 32-Jährige in der ARD. Auch Philipp Horn (4 Fehler/Platz 21), Johannes Kühn (5/26) und Philipp Nawrath (47/5) blieben alles andere als fehlerfrei.

Für den fünfmaligen Olympiasieger Fourcade war es der zwölfte WM-Titel. Dritter hinter Johannes Thingnes Bö würde der Österreicher Dominik Landertinger.