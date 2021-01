Mit Rückkehrer Jonas Hofmann zurück in der Spur: Für Borussia Mönchengladbach soll der erneute Coup gegen Bayern München den Weg in die Bundesliga-Spitzengruppe ebnen.

«Wir müssen das für uns nutzen. Es muss uns Mut, Kraft, Gier bringen», frohlockte Gladbachs Coach Marco Rose nach der Aufholjagd zum 3:2 (2:2) nach 0:2-Rückstand gegen den Rekordmeister, der zum 26. Mal gegen die Borussia verlor - gegen kein anderes Team passierte dies öfter.

«Gladbach hat sich auf das Umschaltspiel verlassen, das haben sie 1A gemacht», sagte der geschlagene Bayern-Coach Hansi Flick anerkennend nach seiner erst vierten Niederlage als Trainer der Münchner. Zum zweiten Mal unterlag er dabei der Borussia im Klassiker der Fußball-Bundesliga, so wie schon beim 1:2 vor drei 13 Monaten.

Auch damals hatte das Rose-Team einen Rückstand noch gedreht. Matchwinner diesmal war Nationalspieler Hofmann mit seinen zwei Toren zum Ausgleich noch vor der Pause (36. Minute/45.) und seiner Vorarbeit zum Siegtreffer von Florian Neuhaus (49.). «Die Tore haben wir genauso erzielt, wie wir uns das auch vorgestellt haben», jubelte Hofmann, der immer wieder hinter die anfällige Bayern-Abwehr kam und für das von Flick gefürchtete Gladbacher Umschaltspiel so wichtig ist. «Er ist für uns einfach ein wichtiger Faktor mit seiner Tiefe im Spiel. Er hat uns im Dezember gefehlt», sagte Rose.

Nach Hofmanns Muskelbündelriss im Oberschenkel im November ließ Roses Team vor allem in der Liga viele Punkte unnötig liegen. Von sechs Spielen ohne Hofmann gewann Gladbach nur eines. Seit der 28-Jährige zurück ist, gelingt auch das Siegen wieder. Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel von Beginn an nach seiner Verletzungspause beim 1:0 in Bielefeld vor einer Woche gewann Gladbach. Hofmann bereitete dabei den Siegtreffer von Breel Embolo vor.

Insbesondere in Verbindung mit Kapitän Lars Stindl funktioniert Hofmann auf Anhieb wieder bestens. Sieg-Torschütze Neuhaus lobte die zwei überragenden Pässe vom seit Wochen in Topform spielenden Stindl vor beiden Hofmann-Toren als «Weltklasse». Für den Kapitän war vor allem wichtig, «gegen so einen Top-Gegner» endlich auch einmal «eine so knappe Führung über die Zeit gebracht» zu haben. Das war zum Ende des alten Jahres - noch ohne Hofmann - zu oft nicht gelungen.

Angesichts der vielen Punkten, die die Borussia dabei liegen ließ, war der Sieg gegen die Bayern eminent wichtig. «Das ist schon ein Spiel und ein Ergebnis, was dir einen Schub geben muss», forderte Trainer Rose. Mit nun 24 Punkten aus 15 Spielen und den beiden Auftaktsiegen im neuen Jahr ist sein Team wieder dran an den Europapokalplätzen.

© dpa-infocom, dpa:210109-99-952308/3