Berlin vor 1 Stunde

Hoffen auf Traumgegner: Erste DFB-Pokal-Runde wird ausgelost

Der niedrigklassigste Club schaffte es besonders spektakulär in den DFB-Pokal. Am Samstag wird er erfahren, gegen wen es in der ersten Runde geht. Losfee ist eine deutsche Ex-Weltmeisterin.