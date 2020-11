Wie der US-Rennstall Haas am Montag mitteilte, wird der Brasilianer Pietro Fittipaldi (24) sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse für den verletzten Franzosen geben. Nach seinen Handverletzungen sei Grosjean nicht in der Lage am kommenden Wochenende zu starten. Das vorletzte Saisonrennen findet ebenfalls in Bahrain statt.

Es sei das Beste für ihn, «mindestens ein Rennen» auszusetzen, sagte Teamchef Günther Steiner nach einem Besuch bei Grosjean im Krankenhaus, aus dem Grosjean am Dienstag entlassen werden soll. Fittipaldi war schon in den vergangenen beiden Jahren Haas-Testfahrer.

