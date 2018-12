Düsseldorf beschert BVB erste Niederlage - Gladbach siegt

Borussia Dortmund hat zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison eine Niederlage kassiert. Bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verlor der Herbstmeister mit 1:2 (0:1). Borussia Mönchengladbach verkürzte den Rückstand auf den Spitzenreiter mit einem Sieg.

Das Team von Trainer Dieter Hecking setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen einen schwachen 1. FC Nürnberg durch. Der VfB Stuttgart rutscht nach einer 0:2 (0:2)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg auf den Relegationsplatz ab. In der Begegnung von Hertha BSC und dem FC Augsburg bleibt es am Ende bei einem 2:2 (2:2). Am Mittwoch spielt der drittplatzierte FC Bayern gegen RB Leipzig und wie die Gladbacher auf sechs Punkte an den BVB heranrücken.

Die Dortmunder hatten gegen Fortuna Düsseldorf zwar mehr Ballbesitz, blieben aber erstaunlich einfallslos. Die Tore für die Rheinländer erzielten Dodi Lukebakio (22. Minute) und Abwehrspieler Jean Zimmer (56.). Mit vielen gefährlichen Kontern und guten Offensivaktionen konnten die Hausherren überzeugen. Der eingewechselte Paco Alcácers sorgte mit seinem zwölften Saisontreffer in der 81. Minute noch einmal für Spannung. Trotz der Niederlage bleiben die Dortmunder mit 39 Zählern Spitzenreiter der Tabelle, Düsseldorf hingegen klettert vom Relegationsplatz auf den 15. Rang.

Borussia Mönchengladbach stellte dank Thorgan Hazard eine Heim-Bestmarke auf. Der von Dortmund und zahlreichen anderen Top-Clubs umworbene Belgier erzielte gegen den Vorletzten 1. FC Nürnberg in der 47. Minute den wichtigen Führungstreffer. Alassane Plea (86.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Mit dem 2:0-Sieg hat der fünfmalige Meister Gladbach erstmals in seiner Vereinsgeschichte alle Heimspiele in der Hinrunde gewonnen.

Torreich verlief die Partie zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg. Schon in der achten Minute brachte Martin Hinteregger die Augsburger in Führung, doch der Australier Mathew Leckie konnte ausgleichen (28.). Kurz darauf traf Ondrej Duda für die Gäste. Doch erneut hielt die Führung nicht lange an - Ja-Cheol Koo traf in der 39. Minute zum 2:2. In der Tabelle bleiben die Berliner auf dem siebten Rang, Augsburg klettert auf den 13. Platz.

Eine starke Chancenverwertung zeigte der VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart - und gewann die Partie verdient mit 2:0 (2:0). Erst verwandelte Josuha Guilavogui eine Vorlage von Maximilian Arnold und köpfte zum 1:0 (24.) ein. Dann baute Wout Weghorst die Führung in der 44. Minute aus. Die mit Trauerflor spielenden Stuttgarter rutschen auf den Relegationsplatz ab. Ihr Kapitän Christian Gentner stand am Dienstag auf dem Platz, obwohl sein Vater nach dem Spiel gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag im Stadion gestorben war.