Bruchmühlbach-Miesau vor 49 Minuten

«Idol, Held, Legende»: Fußball verabschiedet sich von Eckel

In Andreas Brehme und Miroslav Klose stehen auch zwei Weltmeister anderer Generationen am Grab. Als letzter Held von 1954 wird Horst Eckel beigesetzt, am Ende regnet es - wie damals in Bern.