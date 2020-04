Flick traut Lewandowski Müllers 40-Tore-Marke zu: «Machbar»

Lewandowski führt die Torschützenliste in der aktuell wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit mit 25 Treffern vor dem Leipziger Timo Werner an, der nach 25 Spieltagen auf 21 Tore kommt.

«Alles ist machbar», antwortete Flick der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob der 31 Jahre alte Lewandowski die 40-Tore-Marke von Müller aus der Spielzeit 1971/72 vielleicht doch noch knacken könnte. Der 55 Jahre alte Coach begründet das auch damit, dass der zuletzt verletzte Bayern-Stürmer wegen der Saisonunterbrechung nun «zwei Bundesligaspiele mehr bestreiten» könnte. Die im März wegen der Corona-Krise abgesagten Partien gegen Union Berlin und Eintracht Frankfurt hätte der 31-jährige Pole normalerweise verpasst.

Lewandowski hatte sich Ende Februar in London beim 3:0 der Bayern im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zugezogen. An diesem Samstag hätte er im Bundesliga-Topspiel des Tabellenführers bei Borussia Dortmund sein Comeback feiern wollen. Damit wäre es aber zeitlich knapp geworden, berichtete Flick.

«Von der Torquote war Robert sensationell», sagte der Bayern-Coach zu Lewandowskis «Hochform» in dieser Saison. Das gelte nicht nur für die Bundesliga, sondern auch für die Champions League, so Flick. In der europäischen Königsklasse führt Lewandowski die Torjägerliste mitten im Achtelfinale ebenfalls mit der persönlichen Saisonbestmarke von elf Treffern an. In den bislang 39 Pflichtspielen für den FC Bayern in dieser Spielzeit hat der Pole 33 Mal getroffen.