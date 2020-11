München - Der FC Bayern München bestreitet sein Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg mit dem Amerikaner Chris Richards (20) und dem spanischen Neuzugang Marc Roca (23) in der Startformation.

Für beide ist es das Debüt in Europas Fußball-Königsklasse. Bislang stehen drei Bundesliga-Einsätze in der Statistik des vorrangig in der Drittliga-Mannschaft eingesetzten Verteidigers Richards. Der von Espanyol Barcelona verpflichtete U21-Europameister Roca kam in der Bundesliga bislang einmal kurz zum Einsatz. Bei Salzburg steht der deutsche U21-Nationalspieler Mergim Berisha in der Startelf.

Im Mittelfeld der Bayern gibt Trainer Hansi Flick auf dem Flügel Kingsley Coman den Vorzug vor Leroy Sané. Auf der anderen Seite läuft Serge Gnabry auf. Die Münchner müssen auf gleich fünf Akteure aus Mittelfeld und Defensive verzichten. Außer den länger verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies fehlen Bouna Sarr und Corentin Tolisso wegen muskulärer Probleme.

Niklas Süle soll wegen Trainingsrückstands an der Form arbeiten. «Die Spieler müssen fit sein, er war acht Tage in Quarantäne, er war bei der Nationalmannschaft. Es ist jetzt wichtig, dass wir die Zeit nutzen und ihn rausnehmen und mit ihm gewissenhaft trainieren», begründete Flick bei Sky den Verzicht auf Nationalspieler Süle. Der angeschlagene Lucas Hernández sitzt immerhin auf der Bank.

Im Hinspiel gewannen die Münchner 6:2. Mit einem Sieg im Rückspiel wäre der FC Bayern vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

