Der Aufsichtsrat der Eintracht hatte sich am 30. April einstimmig für die Berufung des 40 Jahre alten Krösche ausgesprochen, der seinen Vertrag als Sportdirektor bei RB Leipzig vorzeitig aufgelöst hatte. Er beginnt seine Arbeit beim Champions-League-Anwärter in Frankfurt am 30. Juni. Bobic wechselt nach Saisonende zu Hertha BSC.

«In Markus Krösche gewinnen wir einen absoluten Fachmann auf dieser so wichtigen Position», sagte Philip Holzer, Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Frankfurt Fußball AG. «Auf all seinen Stationen hat er erfolgreich gearbeitet, und wir sind sicher, dass wir mit ihm die positive Entwicklung von Eintracht Frankfurt weiter vorantreiben können.»

© dpa-infocom, dpa:210501-99-426612/2