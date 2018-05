Deutschte Tischtennis-Stars vorzeitig im WM-Viertelfinale

Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska gewannen am Dienstag auch gegen Hongkong mit 3:1 und stehen nach dem vierten Sieg im vierten Spiel schon vor der letzten Vorrunden-Partie am Mittwochabend gegen Slowenien als Gruppensieger fest. Platz eins in der Gruppe A verschafft der Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf einen freien Tag am Donnerstag und zudem die Garantie, dem Titelverteidiger und Topfavoriten China bis zu einem möglichen Endspiel am Sonntag aus dem Weg gehen zu können.

Gegen Hongkong gewann der Weltranglisten-Zweite Timo Boll zunächst bemerkenswert deutlich mit 11:5, 11:5, 11:1 gegen Ho Kwan Kit. Patrick Franziska lieferte dem Weltranglisten-Siebten Wong Chun Ting danach ein Duell auf Augenhöhe, verlor am Ende aber knapp mit 2:3. Der 25-Jährige vom 1. FC Saarbrücken musste sich zudem im fünften Satz am Oberschenkel behandeln lassen. Die beiden weiteren Punkte für Deutschland holten Dimitrij Ovtcharov gegen Lam Siu Hang (3:0) und Timo Boll gegen Hongkongs Topspieler Wong Chun Ting (3:0).