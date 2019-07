Degenfechterin Ndolo besiegt Weltmeisterin Navarria

Die 32 Jahre alte EM-Dritte besiegte in der Runde der besten 32 die amtierende Weltmeisterin Mara Navarria aus Italien mit 15:14 und kämpft nun gegen Lis Rottler-Fautsch (Luxemburg) um den Einzug ins Viertelfinale. Noch zwei Siege trennen Ndolo von einer Medaille, der Kampf um Platz drei wird bei der WM nicht ausgetragen.

Ndolo hatte ihr erstes K.o.-Gefecht mit 15:7 gegen die Ukrainerin Dschoan Fejbi Beschura gewonnen. Am Samstag startet für sie und ihre Team-Kolleginnen, die sich für die Hauptrunde im Einzel nicht hatten qualifizieren können, der Mannschafts-Wettbewerb mit der Vorrunde.

Als einziger deutscher Säbelfechter steht Max Hartung im Achtelfinale. Der 29-Jährige, der im Juni in Düsseldorf Team-Europameister geworden war, gewann sein K.o.-Duell in der Runde der besten 32 gegen den Chinesen Deng Xiaohao mit 15:12, nachdem dieser beim Stand von 6:5 minutenlang am Knie behandelt worden war. Hartung trifft nun auf den früheren Welt- und Europameister Tiberiu Dolniceanu aus Rumänien. Benedikt Wagner schied dagegen aus.

Hartung, der bei der Heim-EM im Einzel Bronze geholt hatte, hatte sein erstes Gefecht bei dieser WM mit 15:8 gegen den Kanadier Fares Arfa gewonnen. Als Weltranglisten-Dritter hatte der fünfmalige deutsche Meister als einziger deutscher Säbelfechter nicht in der Vorrunde antreten müssen. Gegen Deng Xiaohao hatte Hartung nach der Unterbrechung zwischenzeitlich Probleme, gewann am Ende aber souverän.

Wagner hingegen nahm nach dem 12:15 gegen den Russen Kamil Ibragimow enttäuscht die Schutzmaske vom Gesicht und gratulierte dem Weltranglisten-Fünften fair. In der ersten Runde hatte der 29-Jährige den Ägypter Medhat Moataz knapp mit 15:13 geschlagen, ein Viertelfinale gegen Hartung schien in Reichweite. «Er war in den paar entscheidenden Momenten besser als ich», sagte Wagner, der angeschlagen mit Kniebeschwerden in die ungarische Hauptstadt gereist war, nach dem Aus gegen Ibragimow.

Björn Hübner-Fehrer hatte bereits in der ersten K.o.-Runde des Hauptfeldes mit 10:15 gegen den früheren Team-Weltmeister Enrico Berre aus Italien verloren. Matyas Szabo, der ebenfalls zur Europameister-Mannschaft von Düsseldorf gehört, hatte sich im Einzel nicht für die Hauptrunde qualifiziert. Der Team-Wettkampf der Säbelfechter in Budapest startet am Samstag mit der Vorrunde.