«Wenn Plan A nicht greift, gibt es eben Plan B», sagte Söderholm der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe schon vor einiger Zeit zwei feste Kader gemacht. Einmal mit und einmal ohne NHL-Spieler. Wir hatten bislang ja keine Sicherheit.»

Die NHL wollte eigentlich erstmals seit 2014 im Februar wieder für die Olympischen Winterspiele in Peking pausieren. Bis zum 10. Januar kann die Liga diese Entscheidung aber noch revidieren. Angesichts der prekären Lage in der Coronavirus-Pandemie steht eine kurzfristige Entscheidung unmittelbar bevor. In der NHL wurden zuletzt etliche Spiele abgesagt, teilweise sind aktuell fast komplette Teams wie etwa die Calgary Flames mit dem Virus infiziert.

Die NHL gerät im Hinblick auf den Spielplan unter Druck, zudem äußerten zuletzt auch einige Spieler ihre Sorge über drohende Quarantäne-Maßnahmen in China im Falle einer Infektion.

Der Deutsche Eishockey-Bund richtet sich zunehmend auf ein erneutes Olympia-Turnier ohne NHL-Spieler ein. «Man muss immer hoffnungsfroh sein, aber gut sieht es im Moment nicht aus», sagte Söderholm.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-451351/3