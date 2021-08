Nach vier Tagen geht die Deutschland Tour der Radprofis am heutigen Sonntag in Nürnberg zu Ende. Sowohl im Kampf um den Etappen- als auch um den Gesamtsieg ist Spannung am Schlusstag geboten.

STRECKE : In der fränkischen Metropole Nürnberg endet nach 156,3 Kilometern die zuvor in Erlangen gestartete vierte Etappe. Viele ruppige Steigungen durch die Fränkische Schweiz warten auf die Radprofis, die nach der Ankunft im Ziel dann insgesamt 720,5 Kilometer vom Start in Stralsund zurückgelegt haben.

ETAPPENJÄGER : Insgesamt drei Profisiege hat Nils Politt nach seinem Erfolg auf der dritten Etappe nun auf seinem Konto. Den ersten holte er 2018 auf der Schlussetappe der Deutschland Tour in Stuttgart, den zweiten in diesem Jahr auf der zwölften Etappe der Tour de France und den dritten am Samstag in Erlangen.

GESAMTWERTUNG : Mit acht Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Pascal Ackermann und zehn auf dessen Sprintrivalen Phil Bauhaus geht Politt auf die Schlussetappe. «Jetzt müssen wir gut schlafen und uns für morgen eine gute Taktik überlegen», sagte Politt nach seinem Sieg in Erlangen. Im Jahr 2018 beendete er das Rennen bereits als Gesamtzweiter.

TOUR-FEELING : Ein Hauch von Tour de France wehte am Samstag im Finale der dritten Etappe durch Erlangen. So konnten Etappensieger Politt (1 Tour-Etappensieg), Dylan Teuns (2./2), André Greipel (3./11), John Degenkolb (5./1), Mark Cavendish (6./34) und Alexander Kristoff (8./4) zusammen 53 Erfolge bei der Frankreich-Rundfahrt einfahren.

