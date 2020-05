Bielefeld verpasst Sieg - VfB verliert in letzter Minute

Später Schreck für das Spitzentrio in der 2. Fußball-Bundesliga: Tabellenführer Arminia Bielefeld sowie die Verfolger Hamburger SV und VfB Stuttgart verspielten beim Wiederbeginn nach der Corona-Pause in der Schlussphase noch wichtige Punkte.

Der seit acht Spielen unbesiegte Zweitliga-Spitzenreiter Bielefeld musste gegen den VfL Osnabrück in letzter Minute das 1:1 durch Marcos Alvarez hinnehmen. Fabian Klos (17./Foulelfmeter) hatte die Ostwestfalen in Führung gebracht.

Der HSV verpasste trotz 2:1-Führung bei der SpVgg Greuther Fürth den Sieg, Doppeltorschütze Havard Nielsen rettet den Franken beim 2:2 einen Punkt. Dennoch rückten die Hamburger durch die beiden Treffer von Joel Pohjanpalo und Jeremy Dudziak auf Rang zwei vor, da Stuttgart ebenfalls in letzter Minute beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:2 verlor. Phillip Titz traf in der Schlussminute zum Sieg für die Gastgeber. Der FC St. Pauli bezwang den 1. FC Nürnberg durch den Treffer von Viktor Györkeres.

Mit seinem 17. Saisontreffer hat Arminias Kapitän Klos die Ostwestfalen unbeirrt auf Bundesligakurs geführt. Bielefelds Torjäger verwandelte den Strafstoß nach Foulspiel gegen ihn selbst souverän zum Führungstreffer der Bielefelder. Der unglückliche Gegentreffer in der letzten Minute verdarb dem Tabellenführer den perfekten Auftakt.

Bereits beim Auftakt am Samstag waren die Hygienemaßnahmen allgegenwärtig. Heidenheims Trainer Frank Schmidt fuhr einige seiner Spieler sogar selbst mit einem Kleinbus ins Stadion. So sicher wie Schmidt seine Profis ins Stadion brachte, zeigten sich diese beim 0:3 gegen den VfL Bochum nicht. «Bochum hat heute einfach die größere Konsequenz gezeigt», meinte Heidenheims Coach. Durch die Treffer von Anthony Losilla (11.), Jordi Osei-Tutu (34.) und Torjäger Silvere Ganvoula (64.) verpassten die Gäste den Anschluss an das Spitzentrio in der Tabelle.

Einen historischen Treffer erzielte Jae-Sung Lee am Samstag für Holstein Kiel: Das 1:0 bei Jahn Regensburg war der erste Treffer im deutschen Profifußball nach der Corona-Pause. Am Ende reichte es für die Norddeutschen beim 2:2 aber nur zu einem Punktgewinn. Andreas Albers rettete den Gastgebern mit seinem in der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter das Remis. «Wir haben nicht aufgegeben. Nach einem 0:2 nochmal an sich zu glauben, das ist super», sagte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic.

Im Abstiegskampf feierte der Karlsruher SC nach einer turbulenten Woche mit dem Rücktritt von Präsident Ingo Wellenreuther und der abgewendeten Insolvenz mit dem 2:0 gegen Darmstadt 98 einen ganz wichtigen Erfolg. «Ich glaube, das ist ein guter Tag für den KSC, um gemeinsam in die richtige Richtung zu rudern», sagte Torhüter Benjamin Uphoff. Philip Hofmann (67.) und Marvin Wanitzek (90.+6) erzielten die Treffer für die Gastgeber zum ersten Heimsieg seit Ende November. Der SV Sandhausen erlitt im Kampf um den Klassenverbleib beim 1:3 bei Erzgebirge Aue hingegen einen Rückschlag. Dabei sah Kapitän Dennis Diekmeier bereits in der vierten Minute die Rote Karte.