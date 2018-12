Nove Mesto vor 19 Minuten

Biathlon-Star Dahlmeier zurück: «Möchte Spaß haben»

Deutschlands beste Biathletin ist zurück im Weltcup. Beim Sprint in Nove Mesto gibt Laura Dahlmeier am Freitag ihr Comeback. Eine andere Olympiasiegerin traut der Bayerin viel zu. Die Männer wollen sich im Verfolgungsrennen steigern, im Sprint kamen sie nicht in die Top Ten.