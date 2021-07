Das 1:6, 6:3, 6:1 im Halbfinale gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic sei eine «unglaubliche Leistung» gewesen, sagte der 53-Jährige in einer Grußbotschaft via Eurosport. «Du bist ja wahnsinnig geworden», sagte Becker an Zverev gerichtet: «Nur da gibt's ein Problem: Du musst noch ein Spiel spielen. Silber hast du sicher, jetzt hol Gold für Deutschland nach Hause!»

Der 24-jährige Hamburger Zverev hatte mit seinem Sieg über Djokovic als erster deutscher Tennisspieler im Herren-Einzel seit Tommy Haas vor 21 Jahren das Olympia-Finale erreicht. Am Sonntag kann sich der Weltranglisten-Fünfte im Endspiel gegen den Russen Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel küren. Becker, früher Trainer von Djokovic, hatte 1992 in Barcelona gemeinsam mit Michael Stich die Goldmedaille im Doppel gewonnen.

Das Finale gegen Chatschanow ist als zweite Partie nach 08.00 Uhr MESZ angesetzt. Zuvor steht das Doppel-Finale der Damen auf dem Programm, wie aus dem veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Im Anschluss an den Zverev-Auftritt folgt noch die Entscheidung im Mixed-Wettbewerb.

Der Sportdirektor des Deutschen Tennis Bunds, Klaus Eberhard, wertete Zverevs Halbfinalerfolg über Djokovic als «die größte Werbung, die möglich» sei. «Auch hier im olympischen Dorf, speziell im Deutschen Haus, ist das Match von Sascha gestern das große Thema gewesen», sagte Eberhard.

