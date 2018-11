Berlin vor 17 Minuten

Bayern nur 3:3 gegen Düsseldorf - BVB und Frankfurt siegen

Von wegen Aufholjagd. Der FC Bayern München gibt in der Bundesliga auch gegen Aufsteiger Düsseldorf punkte ab. Dortmund siegt in Mainz. Erster Verfolger ist nun Frankfurt durch einen Auswärtssieg in Augsburg. Ein Dreier in der Fremde gelingt RB Leipzig nicht.