Er sei überzeugt, «dass wir die Bayern inzwischen wirklich vor Probleme stellen können. Ich hatte schon früh im Spiel das Gefühl, 'hier geht heute was'. Als Spieler merkt man das schnell. Wir waren sehr passsicher, gut in den Zweikämpfen, die Bayern mussten auch mal hinterherlaufen», sagte Angelino im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» in Bezug auf das 3:3 im direkten Vergleich.

«Wir sind selbstbewusst genug, um auch an Orten wie München unser Ding durchzuziehen. Mit jedem erfolgreichen Spiel wächst das Selbstvertrauen, und Rückschläge werfen uns nicht mehr so einfach um», fügte der 23 Jahre alte Spanier hinzu.

Den größten Unterschied zwischen Bayern und Leipzig sieht er im Kader. «Schauen Sie, wer den Bayern im Spiel gegen uns alles gefehlt hat. Kimmich, ein ganz wichtiger Mann. Oder Davies mit seinem Tempo. Tolisso war auch nicht dabei, Gnabry kam erst später rein. Dafür haben dann andere Weltklasseleute gespielt. Solch eine Qualität und Tiefe haben nur ganz wenige Mannschaften auf der Welt», erläuterte er.

© dpa-infocom, dpa:201221-99-778314/2