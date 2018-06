Spieler und Fans in Russland: So sexy ist die WM 2018

Der Isländer Rurik Gislason sorgt in Russland für Aufsehen: Er ist das Sexsymbol der WM 2018. Der Fußballer ist 30 Jahre alt, verdient sein Geld aktuell beim deutschen Zweitligaverein SV Sandhausen, und wird seit seinem Einsatz im Spiel gegen Argentinien (1:1) von den Damen aus aller Welt angeschmachtet.Doch nicht nur der Isländer, der eigentlich nur eine halbe Stunde auf dem Platz stand, macht die WM 2018 in Russland für Fans und auch Spieler schön zum anschauen. Ob Fans in knapper Bekleidung oder Spieler oben ohne: So sexy ist die WM 2018.