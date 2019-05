Sorge um Jogi Löw: Bundestrainer in Klinik eingeliefert

Jogi Löw in Klinik eingeliefert: Bundestrainer Joachim Löw wurde in die Uni-Klinik in Freiburg (Breisgau) eingeliefert. Wie der DFB berichtet, muss sich der 59-Jährige dort stationär behandeln lassen.

Jogi Löw in Uni-Klinik: Bundestrainer hatte Sportunfall

Löw hatte laut der Deutschen Presse-Agentur einen Trainingsunfall. Er bekam wohl eine Hantel gegen den Brustkorb. Nun traten wohl Durchblutungsstörungen auf. Der Bundestrainer wird die anstehenden Länderspiele gegen Weißrussland und Estland verpassen. Seine Assistenten vertreten ihn am Spielfeldrand.