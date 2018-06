Son zum Militär? Südkoreas Superstar droht Einzug nach WM-Sieg über Deutschland

Südkorea nach WM-Aus: Heung-Min Son zum Militär?



Was steckt dahinter?





Heung-Min Son: Wann greift die Ausnahmeregel?



red/tu/dpa

Südkoreas Nummer Sieben und Star-Spieler Heung-Min Son (25) von den Tottenham Hotspurs droht der Militärdienst. Trotz des 2:0-Sieges über Weltmeister Deutschland, könnte es passieren, dass der Topspieler der Asiaten seinen Militärdienst ableisten muss. Im Vergleich zu seinem luxuriösen Fußballerleben in London drohen dann stundenlange Märsche und Schießübungen.Das Gesetz in Südkorea besagt, dass der mindestens 21-monatige Militärdienst nur bis zum 27. Lebensjahr aufgeschoben werden kann. Ex-Hamburger Son wird am 8. Juli 2018 26: Der 25-Jährige hat seinen Militärdienst bisher noch nicht abgeleistet. Da er von 2008 bis 2015 in Deutschland spielte (Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen), griff diese Regelung bisher noch nicht.Jedoch besteht Hoffnung für den Südkoreaner: Der südkoreanische Gesetzgeber hat einst Ausnahmen für diese Regelung definiert. Vom Militärdienst befreit wird man, falls sportliche Ausnahme-Erfolge eingefahren werden. Der WM-Titel 2018 ist dabei keine relevante Option mehr. Die Südkoreaner wurden hinter Schweden und Mexiko Dritter in der WM-Gruppe.Jedoch stehen die Asien-Meisterschaften vor der Tür und Südkorea rechnet sich dabei gute Chancen auf die Goldmedaille aus. "Sollte die südkoreanische Nationalmannschaft dann die Goldmedaille holen, wären die Spieler vom Dienst befreit", teilte der südkoreanische Verband zuletzt mit.Selbst bei einem Weltmeistertitel in Russland 2018 hätte die Ausnahmeregelung nur gegriffen, falls der Präsident Moon Jae In eine entsprechende Weisung erteilt hätte. Dieser, Moon Jae In, ist zumindest Son-Fan und lobte nach dem Stadion-Besuch beim 1:2 gegen Mexiko das "Weltklasse-Tor" des Stürmers von Tottenham Hotspur. 2002 wurde der damals für Manchester United spielende Ji-Sung Park nach dem Halbfinal-Einzug bei der WM 2002 von der Pflicht befreit. Der Golfer Sang-Moon Bae wurde dagegen 2015 eingezogen, nachdem er schon 15 Profiturniere gewonnen hatte. Er musste seine Karriere unterbrechen."Sollte die südkoreanische Nationalmannschaft dann die Goldmedaille holen, wären die Spieler vom Dienst befreit." Son erwägt nun offenbar die Teilnahme an diesem Turnier Ende August. 2014 gewann Südkorea die Asienspiele, doch Bayer 04 Leverkusen hatte ihm die Freigabe verweigert.