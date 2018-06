"So viel Willen wie ich am Salatbuffet": Netzreaktionen und Pressestimmen zur deutschen WM-Blamage

Weltmeister Deutschland scheidet als Gruppenletzter aus:

Spätestens gegen kurz vor 18 Uhr waren die kritischen Stimmen der Fans und der Medienlandschaft nicht mehr zurück zu halten: Deutschland schied am Mittwoch (27. Juni 2018) in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 in Russland aus. Das letzte Gruppenspiel gegen die Südkoreaner um den Ex-Hamburger Heung-Min Son, ging mit 2:0 verloren.Bundestrainer Joachim Löw äußerte sich kurz nach dem Spiel zur aktuellen Lage und seiner Zukunft: "Es ist zu früh für mich, die Frage zu beantworten, jetzt brauchen wir ein paar Stunden, um klarzusehen." Zudem gab sich Löw kämpferisch:In der nationalen sowie internationalen Presse wurde das Ergebnis der Deutschen förmlich durch den Fleischwolf gedreht. Teilweise wurde kein gutes Haar an der Leistung der DFB-Elf gelassen."Jeder Engländer auf dem Planeten wird niemals müde werden - egal wie es hier mit den Three Lions weitergeht -, dieses Ergebnis immer wieder fröhlich zu zitieren.", heißt es in der aktuellen Ausgabe der britischen "Sun". Auf der ersten Seite der Zeitung wird das Wort "Schadenfreude" erklärt und übersetzt.Im Aufmacher der "Daily Mail" geht es ähnlich wild zu wie bei der "Sun":"Deutschland, der Inbegriff einer dynamischen Tormaschine, die selten stottert, ist mit dem 0:2 gegen Südkorea in unrühmlicher Weise zusammengebrochen. (...) Deutschland, so stellt sich heraus, findet doch nicht immer einen Weg. Das ist etwas, worüber Kroos und seine Mitspieler nun vier Jahre nachdenken können.""Ausgeweltmeistert: Deutsches WM-Out nach 0:2 gegen Südkorea. Der Titelverteidiger muss nach einer blutleeren Vorstellung die Heimreise antreten.""Schade Deutschland, alles ist vorbei". (auf deutsch)"Vielen Dank für alles, Herr Löw - aber es ist jetzt leider Zeit zu gehen. Kein Bundestrainer vor ihm hatte auch nur annähernd so eine konstante Bilanz wie Joachim Löw, spielerisch hob er Deutschlands wichtigste Fußballmannschaft auf ein unbekanntes Niveau. Nach insgesamt 14 Jahren beim DFB bedeutet das Aus in Russland auch das Ende eines Kapitels. Leider.""Das Absurde am Scheitern der deutschen Elf ist, dass es sich über die Vorrunde angekündigt hat und trotzdem keiner daran glauben wollte. Das hat auch mit einer Aufgeblasenheit im Team zu tun."Viele Nutzer zeigten sich wütend und erbost über die Leistung der DFB-Schützlinge.Gunnar Scharnowski macht es kurz und knapp:Zusätzlich mischten sich auch humorvolle Beiträge in die Diskussion ein."Maori" hat seinen Humor trotz der Niederlage noch nicht verloren:"Veit Klapp" auf Twitter:Das Beste zum Schluss: "Der Bar(t)mann" hat einige praktische Typs für die DFB-Jungs:"Liebe Nationalmannschaft, hier mein kurzes Konzept damit es wieder läuft...#KORGER #WM2018"