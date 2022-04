In emotionalen Worten teilten Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez ihren unermesslichen Schmerz mit der Welt. Der als leidenschaftliche Vater bekannte Portugiese trauert mit seiner Partnerin um den neugeborenen Sohn.

«In größter Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser Baby-Junge gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können», schrieb das Paar in einer gemeinsamen Erklärung, die Ronaldo schwarz auf weiß auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

Die Formulierung lässt darauf schließen, dass ihr Sohn die Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. «Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben», heißt es darin. «Wir werden dich immer lieben», schreiben die Eltern in Gedenken an ihren verlorenen Sohn. Man bitte um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.

Große Anteilnahme, Ronaldo legt Pause ein

Ronaldo verzichtete nach dem Schicksalsschlag auf das Topspiel in der Premier League beim Erzrivalen FC Liverpool am Dienstagabend. Das teilte sein Club Manchester United mit. «Die Familie ist wichtiger als alles andere», hieß es auf der Internetseite von United. «Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser extrem schwierigen Zeit.» Man folge dem Wunsch des 37-Jährigen und der Familie nach Privatsphäre.

Die Anteilnahme war riesig. Am Dienstagmorgen hatten bei Instagram mehr als elf Millionen Menschen mit der traurigen Nachricht interagiert. «Dein Schmerz ist unser Schmerz. Wir schicken dir Liebe und Stärke für dich und deine Familie in dieser Zeit», kommentierte sein Club Manchester United. Ronaldos Teamkollege Marcus Rashford schrieb: «Mein Bruder, meine Gedanken sind bei dir und Georgina. Es tut mir so leid.» Einige Personen nutzen seinen Post aber auch, um den englischen Nationalspieler wieder mal anzugreifen.

Viele hinterließen schwarze, rote oder gebrochene Herzen als Zeichen ihrer Anteilnahme, wie Ronaldos Mitspieler Diogo Dalot und Alex Telles sowie Alvaro Morata, James Rodriguez. Auch Herthas Kevin-Prince Boateng oder Leichtathletik-Legende Usain Bolt sprachen ihr Mitgefühl aus. «Mein Freund, ich sende dir meine Gebete und meine Gefühle in dieser sehr schwierigen Zeit. Möge Gott eure Herzen trösten und jeden Schritt des Weges erleuchten», schrieb die brasilianische Legende Pelé. «Viel Kraft für dich, deine Frau und eure ganze Familie», teilte Brasiliens Fußball-Star Marta mit.

Im Oktober hatte der Manchester-United-Spieler mitgeteilt, Vater von Zwillingen zu werden. Ronaldo (37) hatte zuvor bereits vier Kinder. Er hat den elfjährigen Sohn Cristiano sowie die Zwillinge Eva und Mateo (4), die von zwei Leihmüttern sind, sowie gemeinsam mit Rodriguez die ebenfalls vierjährige Tochter Alana Martina.

Das Paar hatte sich 2016 in Madrid kennengelernt, als der Portugiese für Real Madrid spielte. 2017 sagte Ronaldo, er wolle einmal sieben Kinder haben - passend zu seiner weltbekannten Rückennummer. «Das ist meine Fetischzahl», sagte Ronaldo damals der französischen Sportzeitung «L'Équipe». Seine Lebensgefährtin betonte voriges Jahr, sie wolle mehr Kinder haben.