Wie der Sport-Informations-Dienst (SID) exklusiv berichtet, gibt es gegen einen Fußball-Profi aus der Bundesliga eine Anzeige wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Bei dem Profi handelt es sich um den Spieler Stefan Ilsanker von RB Leipzig.

Bundesliga-Profi wird Vergewaltigung vorgeworfen

Dem Österreicher wird vorgeworfen, eine 26-jährige Frau bei einer Feier vergewaltigt zu haben. Darüber berichten mehrere österreichischen Medien. Die Staatsanwaltschaft Salzburg bestätigte dem SID die Anzeige gegen den Fußball-Profi. Genauere Angaben zum Sachverhalt machte die Behörde allerdings nicht.