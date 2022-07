Für seinen Geburtstag äußerte Julian Nagelsmann zwei große Wünsche.

«Ich will glücklich bleiben, wie ich es im Moment bin. Und ich will in meiner zweiten Saison als Bayern-Trainer erfolgreicher sein als in meiner ersten», sagte Nagelsmann in Green Bay, wo er am Samstag 35 Jahre alt wurde.

Nach dem 6:2 in Washington gegen D.C. United steht in der deutschen Nacht zum Sonntag (1.00/MESZ) das zweite und letzte Testspiel der Münchner in der Vorbereitung an. Gegner ist der von Pep Guardiola trainierte englische Fußball-Meister Manchester City um den früheren Dortmunder Erling Haaland. Das bislang letzte Aufeinandertreffen mit Manchester City liegt sechs Jahre zurück. 2016 gewann der FC Bayern ebenfalls in einem Test mit 1:0. Das Tor erzielte der damals für David Alaba eingewechselte Erdal Öztürk.

Ausgangslage:

In einer Woche steht für die Münchner der Pflichtspielstart mit dem Supercup-Duell gegen RB Leipzig an. Das hochkarätige Duell mit City ist dafür die Generalprobe. «Ich will wieder attackierenden Fußball sehen. Es ist wichtig, das Spiel zu gewinnen», sagte Nagelsmann. «Wir haben nur zwei Vorbereitungsspiele, die müssen wir nutzen. Aber Pep will das bestimmt auch.» Auch für Guardiola wird es am 30. Juli ernst, wenn er im englischen Supercup auf den FC Liverpool trifft.

Ex-Spieler:

Viele sind es nicht mehr, die unter Guardiola von 2013 bis 2016 in München gespielt haben. Manuel Neuer, Thomas Müller, Sven Ulreich, Kingsley Coman und Joshua Kimmich erlebten Guardiola zumindest zeitweise in seiner Bayern-Epoche. Leroy Sané spielte unter Guardiola bei Manchester City. «Das war ein super Trainer und ich hatte eine super Zeit unter ihm», sagte Coman. Auch die Münchner Führungsriege ist mittlerweile eine andere.

Football-Stadion:

Die Bayern sind gespannt auf den Auftritt im legendären Stadion Lambeau Field. «Wir freuen uns, dass wir das erste Team sind, das hier Fußball spielt», sagte Kingsley Coman. Nagelsmann sprach von einem «fantastischen Stadion». Dass das Spielfeld etwas schmaler ist als beim Fußball, gefällt ihm eher. Nicht dabei ist Offensivstar Sadio Mané, der nach seiner Kür zu Afrikas Fußballer des Jahres zurück nach München und nicht mehr in die USA düste.

Guardiola:

Der Katalene lobte erwartungsgemäß seinen Ex-Club. «Bayern hat immer höchste Ansprüche und ist immer sehr, sehr stark», sagte Guardiola. «Bayern hat das Charisma, immer besondere Spieler zu verpflichten. Wenn Bayern, Barcelona und Real Madrid anrufen, haben anderen Clubs keine Chance, außer sie zahlen mehr Geld.» Nette Worte gab es auch für Nagelsmann. «Er ist ein junger Trainer, hat aber schon viel Erfahrung.»