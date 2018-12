Nach Tod des Vaters: Gentner gegen Wolfsburg im Kader - VfB Stuttgart in Trauer

Nach Tod des Vaters im Stadion - Christian Gentner will gegen Wolfsburg spielen:

Nachdem tragischen Tod seines Vaters im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin am Samstagnachmittag (15. Dezember 2018) hat sich der 33-Jährige entschieden. Gentner zählt zum VfB-Aufgebot für das Auswärtsspiel am Dienstag in Wolfsburg.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke sagte dazu auf der Vereinswebsite: "In einer solch schwierigen Situation handelt jeder Mensch individuell. Es war für uns von Beginn an klar, dass wir im Hinblick auf die Spiele beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04 jede Entscheidung von Christian respektiert hätten." Es spreche für seine persönliche Identifikation mit dem VfB. Seine Entscheidung verdiene tiefen Respekt, so Reschke. tu

Lesen Sie ebenfalls: Wolfsburg gewinnt 0:2 - Brekalo und Ex-Nürnberger Ginczek schocken den FCN