München vor 1 Stunde

FC Bayern

Lewandowski-Theater geht weiter: Thomas Müller überrascht mit Mikrowellen-Vergleich

Nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (07.06.2022) in der Nations League gegen England (Endstand 1:1) in München wurde FC Bayern-Star Thomas Müller im Interview zur Wechselsituation um seinen Teamkollegen Robert Lewandowski gefragt. Der Interviewte antwortet in typischer Müller-Manier.