Der 1. FC Kaiserslautern kehrt in die Zweite Bundesliga zurück. Die Pfälzer gewannen das Rückspiel auswärts gegen Dynamo Dresden mit 2:0 durch Tore von Hanslik (59.) und Hercher (90.+2).

Der sportliche Erfolg trat aber angesichts des Verhaltens der jeweiligen "Fans" in den Hintergrund. Die Leidenschaft und hitzige Atmosphären entlud sich auf beiden Seiten konstant in Form von abbrennender Pyrotechnik.

Pyros schon vor Spielbeginn - Rakete trifft Familienblock

Beide Fanlager, bekannt für die leidenschaftliche Unterstützung ihres Vereins, heizten die Stimmung schon vor dem Spielbeginn ordentlich an. Dynamo legt mit einer imposanter Hunde-Choreo („Zähne zeigen – Klasse halten“), untermalt von Bengalos, los.

Die pyrotechnische Antwort einiger "Fans" unter den 3500 angereisten FCK-Anhängern lässt nicht lange auf sich warten: Raketen und Böller flogen auf den Rasen, eine Rakete landet im Dresdener Familienblock. Zum Glück wurde von dem Blindgänger niemand verletzt.

Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift die Partie wegen dieser Unruhen schon mit zwei-minütiger Verspätung an. Die kompletten 90 Minuten werden von beiden Seiten mit Pyros begleitet.

In der Nachspielzeit droht die Partie vollends zu kippen. Kaiserslautern führt zu dem Zeitpunkt 2:0 - ist also schon fast sicher aufgestiegen.

Spielabbruch? - Schiedsrichter muss Entscheidung treffen

Es kommt, was leider schon abzusehen war: Nach dem zweiten Treffer für die Lauterer fliegen Raketen auf den Rasen, es knallen Böller, Dynamo-Dresden-Fahnen stehen in Flammen. Schiedsrichter Siebert unterbricht das Spiel bei nach drei Minuten der Nachspielzeit. Der Unparteiische steht jetzt im Fokus. Ein möglicher Spielabbruch liegt in der Luft. Nach siebenminütiger Unterbrechung pfeift Siebert die Partie wieder an – und um 22.32 endgültig Uhr ab.

Für Ex-Bundesligaschiedsrichter Thorsten Kinhöfer die richtige Entscheidung: Siebert hat alles richtig gemacht. Er hatte zwei Möglichkeiten: Abbrechen, dann hätte es zu einer Sportgerichtsverhandlung kommen können, oder die Nachspielzeit durchziehen", wie er der "Bild" mitteilt.

Juristisches Nachspiel für beide Vereine

Wegen der abgeschossenen Rakete aus dem Gästeblock ermittelt die Polizei wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung.

Ebenfalls sollen sich etwa 30 Dresden-Fans des Landfriedensbruchs und der Körperverletzung strafbar gemacht haben, als sie versuchten, unerlaubt ins Stadion zu gelangen und dabei zwei Ordner verletzten.

Auch interessant: Mit Herz und Leidenschaft Rückkehr erkämpft: Kaiserslautern feiert Zweitliga-Aufstieg