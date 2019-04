Bielsa verordnet Gegentor: In der Partie Leeds United gegen Aston Villa kam es am Wochenende zu kuriosen, als auch bemerkenswerten Szenen. Heimtrainer Marcelo Bielsa bewies dabei sportliche Fairness und demonstrierte auf seine ganz eigene Weise, was der Fair-Play-Gedanke für ihn bedeutet.

Leeds United gegen Aston Villa: Was war passiert?

72. Minute an der "Elland Road": Aston Villa-Profi Jonathan Kodjia liegt verletzt am Boden. Die Gäste fordern eine Unterbrechung, aber Leeds United spielt weiter. Mateusz Klich erzielt dabei ein Tor für den Tabellendritten der zweiten englischen Liga. Ein durchaus wichtiges Tor für Leeds, das sich im Rennen um den Aufstieg befindet. Anschließend kommt es zu wütenden Protesten: Spieler werden handgreiflich, der Schiedsrichter zeigt eine rote Karte für Aston Villa. Es kommt zu Diskussionen in der Coaching-Zone: Verteidiger-Legende John Terry und Heimtrainer Marcelo Bielsa diskutieren.

Plötzlich gibt Bielsa eine ungewöhnliche Anweisung: Seine Spieler sollen den Gegner ein Tor schießen lassen. Unter minimaler Gegenwehr der Leeds-Spieler trifft Villas Albert Adomah zum 1:1. Im Video sind die kuriosen Szenen zu sehen:

Gästetrainer Dean Smith sagte nach dem Spiel: "Ich hab ihm geraten, dass es richtig wäre, das zu tun, und er hat zugestimmt. Am Ende haben sich alle die Hände geschüttelt, weil die Sportlichkeit sich durchgesetzt hat." Dies berichtet die Deutsche-Presse-Agentur.

Durch das 1:1 ist Konkurrent Sheffield United in die erste Liga aufgestiegen: Ob der englische Fußballverband die Aktion so fair, wie die Trainer findet, bleibt indes abzuwarten. Leeds United und Aston Villa sind nun für die Playoffs der Championship qualifiziert und könnten dort erneut aufeinander treffen.

tu