Whrend der Saison 1965/66 hat Tasmania Berlin 31 Spiele in Folge in der 1. Fuball-Bundesliga nicht gewonnen. Ein Negativrekord fr die Ewigkeit? Nur vielleicht, denn die "Knigsblauen" jagen 55 Jahre danach diese unfassbare Bilanz: Nach der 0:3-Heimpleite am Sonntag gegen Bayer Leverkusen wartet Schalke 04 nun - im Gegenteil zu Tasmania saisonbergreifend - schon seit 26 Begegnungen im Oberhaus auf einen Sieg. Der Countdown im Pott luft: nur noch fnf Spiele bis zur neuen "Bestmarke"...