Islands WM-Hit kommt aus Oberfranken: Fränkische Band singt Wikinger-Hymne

Nicht erst seit der Europameisterschaft 2016 in Frankreich herrscht im verhältnismäßig bevölkerungsarmen Inselstaat aus Nordeuropa eine regelrechte Euphorie: In Island ist Fußball derzeit beliebteste Sportart. Nahezu 99 Prozent sahen beispielsweise das erste Gruppenspiel der Isländer gegen die "Gauchos" aus Argentinien. Der Augsburger Alfred Finnbogasson beglückte die Nordeuropäer, denn er sorgte für den 1:1-Ausgleich.



Fränkische Musiker komponieren Party-Hymne

Der Island-Hype schwappte vor geraumer Zeit sogar nach Franken über - genauer gesagt nach Oberfranken. Die Band "Radspitz" widmete ihren Song "Der Isländer" dem Überraschungsteam der EM 2016 und sorgte damit für einen regelrechten Gassenhauer. Klaus Pfreudner, Frontmann von "Radspitz" zeigte sich im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" aus dem Häuschen. Er sei durch die EM 2016 auf das kleine Land aufmerksam geworden und sie hätten ihn mit dem legendären "Huh"-Ruf erobert. Er sei elektrisiert gewesen.



Als er die Rückkehr der Nationalmannschaft nach Reykjavik im Nachgang der Europameisterschaft gesehen habe und wie die Fans ihre Spieler feierten, überlegte Pfreudner wie er das bekannte "Huh" musikalisch im Tonstudio umsetzen könnte. Dabei entstanden ist der WM-Song "Der Isländer". Per E-Mail landete der Song beim isländischen Fußballverband und dieser war hellauf begeistert. Innerhalb von 20 Minuten bekam er eine Antwort aus Reykjavik.



"Der Isländer" wurde zum offiziellen Fan-Song der Isländer. Im Nachgang entstand ein weiteres Lied: "Road to Russia" stieg zum Lied der WM auf. In Zusammenarbeit mit dem isländischen Säner "Magni" Asgeirsson wurde Jemand gefunden, der die fränkischen Songs in die Heimatsprache der Nordeuropäer übersetzt.



"Radspitz" singt beim Public Viewing



Der isländische Fußballverband lud die fünf Franken schließlich zu einem Auftritt beim Public Viewing ein. Beim zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria (, was mit 2:0 verloren ging) standen die Oberfranken vor Tausenden Isländern auf der Bühne. Unterstützt wurde die Band vom isländischen Sänger "Magni". Rund 20 Minuten vor Anpfiff sorgten die Oberfranken somit für Gänsehaut in der isländischen Hauptstadt. Ihre Hymne wurde lauthals von den Fans mitgegrölt.



Das offizielle Video zu "Der Isländer"





Zur Person: Die Band "Radspitz" stammt aus dem Landkreis Kronach (Oberfranken). Frontmann Klaus Pfreudner stammt aus Weißenbrunn, einer Gemeinde zwischen Küps und Rugendorf, nahe der Bundesstraße 85.