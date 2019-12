Hammerlose für deutsche Teams: Achtelfinale der Champions League ausgelost

Mit Borussia Dortmund , RB Leipzig und dem FC Bayern München überwintern drei deutsche Teams in der Königsklasse. Jetzt, am 16. Dezember, wurden um 12 Uhr die Achtelfinalspiele der Champions League ausgelost - mit Hammer-Losen für die deutschen Vertreter!

Die Achtelfinal-Spiele im Überblick

Zweimal England, einmal Frankreich für die deutschen Teams

Borussia Dortmund trifft in der Runder der Sechzehn auf seinen früheren Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain. Das Hinspiel steigt in Dortmund. Der FC Bayern München hat mit seinem Gegner sicherlich noch eine Rechnung offen: Die Münchner treffen auf den FC Chelsea aus London. Zuletzt trafen beide Teams 2012 aufeinander - zum Finale Dahoam in der Allianz Arena. Der dritte deutsche Vertreter RB Leipzig muss ebenfalls nach England und trifft dort auf den neuen Verein von José Mourinho, die Tottenham Hotspurs.