Dortmund vor 47 Minuten

Sturm an die Tabellenspitze: BVB schlägt Augsburg 5:1

Der BVB ließ seiner mutigen Ankündigung, in diesem Jahr Meister werden zu wollen, in beeindruckender Manier Taten folgen. Das 5:1 über Augsburg taugte als weitere Kampfansage an die Bayern.