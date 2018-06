Frau bei Fußball-WM: Hass gegen ZDF-Kommentatorin - Claudia Neumann "tut es in den Ohren weh"

Hass und Pöbeleien gegen deutsche WM-Kommentatorin:

Das ZDF moderierte im Kommentarbereich der sozialen Medien konsequent und verbarg zahlreiche Hass-Kommentare. Zusätzlich wurde mehrfach an die Netiquette des Senders erinnert.



Marcel Reif stellt sich auf Neumanns Seite

Sportreporter-Urgestein Marcel Reif gab der 54-jährigen Kommentatorin Rückendeckung. Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" sagte der ehemalige ZDF-Mitarbeiter: " Das ist unsäglich, weil es mit Sachlichkeit nichts zu tun hat. Wenn einem Leute zuhören, gibt es immer Leute, die es gut oder nicht gut finden, richtig oder nicht richtig. Aber jemanden so in der Art anzugehen, das verbitte ich mir. "



Neumann selbst äußert sich derzeit nicht zur hitzig geführten Diskussion um ihre Person. Sie konzentriert sich auf ihre Aufgabe bei der WM in Russland. Bereits während der Europameisterschaft 2016 in Frankreich erfuhr sie Spott und Hohn für ihre Kommentare. Sie war damals die erste Frau im deutschen Fernsehen, die Spiele einer Männer-EM kommentiert hatte.



Marcel Reif sagte gegen über dem Stuttgarter Medium abschließend: " Bei Claudia Neumann fehlt es nicht an Fachkompetenz. Ausrufezeichen. Punkt "

Das Gruppenspiel von Japan gegen Kolumbien wird sicherlich nicht als spannendste Partie in die WM-Historie eingehen. Die Japaner gewannen das Spiel übrigens mit 2:1 und feierten damit einen wichtigen Erfolg. Doch das war es nicht, was viele TV-Zuschauer auf die Palme brachte. Es war Claudia Neumann, die Kommentatorin des Spiels. Knapp 3,8 Millionen Menschen verfolgten das Fußballspiel vor den Monitoren der Nation.In den sozialen Netzwerken entluden sich Verärgerung, Frust und Unverständnis über Kommentare Neumanns. Bei Twitter und Facebook jagte ein Hass-Kommentar den nächsten. Die Stimme der 54-Jährigen tue "in den Ohren weh" oder Neumann sei "wahnsinnig unangenehm". An dieser Stelle wurden hier die eher harmlosen Kommentare genannt, in den Foren existieren deutlich schlimmere.