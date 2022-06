Im Wechseltheater um Robert Lewandowski (33) waren bislang die Standpunkte der jeweiligen Parteien klar: Der FC Bayern will den Polen mindestens bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2023 halten. Der Stürmer auf der anderen Seite will unbedingt noch in dieser Transferperiode die Münchner verlassen, am besten in Richtung FC Barcelona. Um seinen Wechsel zu erzwingen, teilte Lewandowski in den letzten Wochen immer wieder verbal gegen seinen Arbeitgeber aus.

Bislang blieben die Bayern-Bosse in ihrer Haltung zu Lewandowski hart. Laut spanischen Medienberichten würden sich der deutsche Rekordmeister ab einer bestimmten Ablösesumme erweichen lassen und dem Weltklasse-Stürmer seinen Wechselwunsch nicht verwehren.

Bedingung für Lewandowski-Wechsel: FC Barcelona soll komplette Ablöse auf einmal bezahlen

Laut Catalunya Radio, einem dem FC Barcelona nahestehendem Sender, wäre der FC Bayern München bereit, Robert Lewandowski für 50 Millionen Euro ziehen lassen. Diese Summe stellt den katalanischen Klub gleich vor zwei Herausforderungen. Zum einen ist der spanische Vizemeister bislang nicht bereit, mehr als 32 Millionen Ablöse für den 33-jährigen Polen zu zahlen. Zum anderen sollen die Katalanen die geforderten 50 Millionen auf einmal bezahlen.

Da der FC Barcelona seit geraumer Zeit in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, müssten die 50 Millionen Euro für die Bayern erst einmal generiert werden. Ein Ratenzahlungsmodell, wo die Katalanen über mehrere Transferperioden, die Ablösesumme für Lewandowski "abstottern" lehnt der FC Bayern München ab.

Wie sehr der Weltfußballer aber zum FC Barcelona wechseln will, zeigen die Vertragsdetails. In München verdient Lewandowski zurzeit 24 Millionen Euro brutto. Laut Informationen der Sport würde der Stürmer in Barcelona "nur" 12 Millionen pro Jahr verdienen bei einem angebotenen Zwei-Jahresvertrag. Der Pole ist anscheinend bereits massive Gehaltseinbußen hinzunehmen, um aus München wegzukommen.

