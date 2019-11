EM-Auslosung: Die deutschen Gruppengegner

Update, 30.11.2019, 18.42 Uhr: Erster Gruppengegner steht fest

Der erste Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft steht fest: Weltmeister Frankreich spielt ebenfalls in Gruppe F. Das Los hat direkt einen harten Gegner gewählt.

Bei der 16. Europameisterschaft der Fußball-Männer treten im kommenden Jahr 24 Mannschaften gegeneinander an. In Bukarest wird am Samstag, 30.11.2019, ausgelost, wie die sechs Vorrundengruppen aufgeteilt sein werden. Sie erfahren aktuell an dieser Stelle, welche Mannschaften mit der DFB-Elf in einer Gruppe landen werden.

Übertragen wird die Zeremonie bei den frei empfangbaren Sendern ARD ONE und Sky Sport News HD ab 18 Uhr. Für Joachim Löw, der vor Ort sein wird als Teil der deutschen Delegation und für alle anderen Beobachter wird das Rätsel der Gruppengegner der Deutschen aber nur zum Teil gelüftet: Aus den Töpfen zwei und drei kommen zwei der drei Gruppenkontrahenten, der dritte Gegner wird erst bei Playoff-Spielen im März ermittelt werden.

Zum Video "Fußball-Nationalmannschaft: Die Vorfreude auf die grenzenlose EM steigt"

Die Europameisterschaft 2020 wird nicht in einem Land stattfinden, sondern über zwölf Austragungsorte hinweg. Elf davon liegen in Europa, einer sogar in Asien - in Baku. Offizielle Gastgeber werden Dänemark und Russland sein. Die EM wird erst der zweite Wettbewerb dieser Art sein, bei dem 24 Mannschaften antreten. Zuerst war dies 2016 in Frankreich der Fall. Bei der ersten EM 1960 waren es nur vier Mannschaften. Die Zahl hat sich seither stetig erhöht.