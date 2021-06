Deutschland zieht nach Remis gegen Ungarn ins EM-Achtelfinale ein

Gegner in der Runde der letzten 16 ist England

Alle Spiele und Termine im Achtelfinale im Überblick

Das sind mögliche Gegner der DFB-Elf im Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Gerade nochmal gut gegangen! So könnte man den Fußballabend am Mittwoch in München wohl auf den Punkt bringen. Mit Müh und Not ringt die DFB-Elf stark verteidigenden Ungarn ein 2:2 (0:1) ab und zieht damit als Zweiter der Gruppe F ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ein. Gruppensieger in der "Todesgruppe" F wird Frankreich - aber auch der Gruppendritte Portugal hat es aufgrund des Turniermodus (auch die vier besten Gruppendritten kommen in die nächste Runde) ins Achtelfinale geschafft. Wer ist noch alles dabei? Wann spielt die deutsche Elf das nächste Mal? Und wie würde es bei einem Sieg für die Mannschaft von Trainer Jogi Löw weitergehen?

Wer ist im EM-Achtelfinale? Alle Teams, Termine und Spielorte im Überblick

16 von 24 teilnehmenden Mannschaften haben es ins Achtelfinale der EM geschafft. Neben den Gruppenersten und -zweiten kommen auch vier der sechs Gruppendritten in die K.o.-Runde.

So sehen die Paarungen im Achtelfinale aus:

Wales - Dänemark am Samstag, 26. Juni, um 18 Uhr in Amsterdam (Achtelfinale 1)

am Samstag, 26. Juni, um 18 Uhr in Amsterdam (Achtelfinale 1) Italien - Österreich am Samstag, 26. Juni, um 21 Uhr in London (AF2)

am Samstag, 26. Juni, um 21 Uhr in London (AF2) Niederlande - Tschechien am Sonntag, 27. Juni, um 18 Uhr in Budapest (AF3)

am Sonntag, 27. Juni, um 18 Uhr in Budapest (AF3) Belgien - Portugal am Sonntag, 27. Juni, um 21 Uhr in Sevilla (AF4)

am Sonntag, 27. Juni, um 21 Uhr in Sevilla (AF4) Kroatien - Spanien am Montag, 28. Juni, um 18 Uhr in Kopenhagen (AF5)

am Montag, 28. Juni, um 18 Uhr in Kopenhagen (AF5) Frankreich - Schweiz am Montag, 28. Juni, um 21 Uhr in Bukarest (AF6)

am Montag, 28. Juni, um 21 Uhr in Bukarest (AF6) England - Deutschland am Dienstag, 29. Juni, um 18 Uhr in London (AF7)

am Dienstag, 29. Juni, um 18 Uhr in London (AF7) Schweden - Ukraine am Dienstag, 29. Juni, um 21 Uhr in Glasgow (AF8)

Bei Sieg gegen England: Deutschlands mögliche Gegner im Viertelfinale

Die DFB-Elf trifft also am kommenden Dienstag in Wembley auf den Sieger der Gruppe D, nämlich England. Das ist zwar ein großer Name und die Engländer haben in London natürlich ein "Heimspiel" - wer die Auftritte der Mannschaft von Coach Gareth Southgate jedoch genauer verfolgt hat, der weiß, dass die Briten bislang alles andere als überzeugt haben.

In der Vorrunde gewann England 1:0 gegen Kroatien, darauf folgte ein unterhaltungsarmer und torloser Kick gegen den ungeliebten Nachbarn aus Schottland und zum Abschluss ein 1:0 über Tschechien. Zwei Tore reichten England also schon zum Gruppensieg. Angst vor diesem Gegner muss die deutsche Elf nicht haben - zumindest nicht, wenn sie an die Leistung aus dem Portugal-Spiel anknüpfen kann. Erwischt man eher einen Tag wie am Mittwochabend gegen Ungarn, dann wird das England-Spiel wohl das letzte für die DFB-Elf und das Ende der Ära Löw.

Mal angenommen, die Nationalelf gewinnt (wie auch immer) am Dienstag gegen England - wie geht es dann weiter im Turnier? Laut EM-Spielplan würde "die Mannschaft" dann ins "Viertelfinale 4" einziehen. Dieses steigt am Samstag, 3. Juli, um 21 in Rom. Gegner ist der Sieger des "Achtelfinales 8", also entweder Schweden oder die Ukraine. Das klingt machbar für die deutsche Elf.

Falls Deutschland ins Finale kommt: Hochkaräter wie Italien, Belgien oder Frankreich als mögliche Gegner

Sollte man sich dann im Viertelfinale in Rom gegen Schweden oder die Ukraine durchsetzen, würde man für das Halbfinale erneut nach London reisen. Dieses findet am Mittwoch, 7. Juli, um 21 Uhr statt. Aktuell mögliche Gegner im Halbfinale für die DFB-Elf wären: Niederlande, Tschechien, Wales oder Dänemark.

Schafft es Deutschland, auch das Halbfinale siegreich zu gestalten, so würde sie im Finale - ebenfalls in London - am 11. Juli um 21 Uhr antreten. Wer hier der Gegner sein wird, ist schwer vorherzusehen. Möglich wären hier etwa Gegner wie Italien, Belgien oder Spanien - oder es kommt zum Wiedersehen mit einem der deutschen Gruppengegner: Frankreich oder Portugal. Aber das sind momentan alles nur Rechenspiele. Bis zum Finale in London ist es noch ein weiter Weg für die deutsche Elf. Und eins ist klar: Sie wird sich steigern müssen.