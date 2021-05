Fußball-Europameisterschaft findet vom 11.06. bis 11.07.2021 statt

EM sollte eigentlich schon 2020 stattfinden - wurde wegen der Corona-Pandemie aber verschoben

EM findet erstmals in mehreren Ländern Europas statt

Turniermodus neu seit 2016: auch Gruppendritte haben Chance auf den EM-Pokal

Hier finden Sie alle Infos zu Spielplan, Mannschaften, Gruppen und Austragungsorte der EM 2021

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 steht vor der Tür! Am 11. Juni um 21 Uhr wird ein Turnier angepfiffen, das schon im Vorfeld unter besonderen Vorzeichen steht - denn eigentlich sollte die EM schon 2020 über die Bühne gehen. Nach der EM 2016 in Frankreich wäre 2020 das nächste Austragungsjahr der alle vier Jahre stattfindenden Fußball-Europameisterschaft gewesen. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde das Turnier um ein Jahr verschoben. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zu den teilnehmenden Mannschaften, den EM-Gruppen, Turniermodus, Austragungsorten und mehr.

Wann findet die Fußball-EM 2021 statt?

Das Turnier beginnt am Freitag, 11. Juni 2021, mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Europameister von 1968 Italien und der Türkei. Das Spiel findet im Olympiastadion in Rom (Italien) statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Die EM-Endrunde läuft genau einen Monat bis Sonntag, 11. Juli 2021. An diesem Tag findet das Finale im Wembley-Stadion in London (England) statt. Anpfiff ist ebenfalls um 21 Uhr.

Wo findet die Fußball-EM statt?

Die Frage nach dem Spielort war in der Vergangenheit schnell beantwortet. Denn das Turnier fand seit der erstmaligen Austragung im Jahr 1960 entweder in einem oder in zwei Gastgeberländern statt. Gastgeber des letzten Turniers im Jahr 2016 war Frankreich, übrigens bereits zum dritten Mal (nach 1960 und 1984). Deutschland war bisher nur einmal Gastgeber einer EM-Endrunde, das war im Jahr 1988.

Das Turnier 2021 findet europaweit statt, das heißt, einen festen Gastgeber gibt es in diesem Sommer nicht. Tatsächlich gibt es 11 Austragungsorte, 24 teilnehmende Mannschaften und insgesamt 51 Spiele bei der EM 2021.

Das sind die 11 Austragungsorte der EM

Die 51 Spiele der Europameisterschaft werden in elf verschiedenen Stadien in elf verschiedenen Ländern ausgetragen. Die Spielorte sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Amsterdam (Niederlande), Johan-Cruyff-Arena, Kapazität: 55.500 Plätze

Baku (Aserbaidschan), Nationalstadion, Kapazität: 69.870 Plätze

Budapest (Ungarn), Puskas Arena, Kapazität: 67.155 Plätze

Bukarest (Rumänien), Arena Nationala, Kapazität: 55.600 Plätze

Glasgow (Schottland), Hampden Park, Kapazität: 51.866 Plätze

Kopenhagen (Dänemark), Parken-Stadion, Kapazität: 38.065 Plätze

London (England), Wembley-Stadion, Kapazität: 90.000 Plätze

München (Deutschland), Allianz-Arena, Kapazität: 70.000 Plätze

Rom (Italien), Olympiastadion, Kapazität: 72.698 Plätze

Sankt Petersburg (Russland), Gazprom-Arena, Kapazität: 68.134 Plätze

Sevilla (Spanien), Olympiastadion, Kapazität: 57.619 Plätze

Sind bei der EM 2021 trotz Corona Zuschauer erlaubt?

Prinzipiell ja. Trotz der Corona-Pandemie sollen die EM-Spiele vor Zuschauern im Stadion ausgetragen werden. Allerdings steht noch nicht fest, wie viele Fans tatsächlich in die Stadien kommen dürfen. Das hängt maßgeblich von den Corona-Auflagen und der Stadiongröße in dem jeweiligen Austragungsort ab. In den meisten Ländern darf wohl nur ein bestimmter Prozentsatz der Stadionkapazität genutzt werden. Diese variieren aber teils stark und reichen von 20 Prozent (München) bis zu 50 Prozent (Sankt Petersburg und Baku). Die meisten gehen von einer Kapazität um 25 Prozent herum aus. Einzig Budapest strebt aktuell eine 100-prozentige Auslastung an. Ob es tatsächlich so kommt, ist aber noch ungewiss.

Wie läuft das Turnier ab? Wie ist der Modus der Fußball-EM?

Wie schon bei der letzten EM 2016 in Frankreich spielen insgesamt 24 Nationalmannschaften um den EM-Pokal. 20 Teams wurden über die EM-Qualifikation, vier weitere über das Play-off-Turnier der Nations League 2018/19 ermittelt. Die 24 Mannschaften sind aufgeteilt in sechs Gruppen á vier Mannschaften (Gruppe A bis F). In der Vorrunde spielt jede Mannschaft einer Gruppe gegen die jeweils drei anderen Gruppenmitglieder und ermitteln so eine Tabelle. Die zwölf Teams auf Platz 1 und 2 ziehen ins Achtelfinale ein. Die übrigen vier Teilnehmer der acht Achtelfinal-Spiele sind die besten vier der sechs Drittplatzierten der jeweiligen Gruppe. Man kann also - und das ist erst seit 2016 so - auch als Gruppendritter noch ins EM-Achtelfinale einziehen.

Ab dem Achtelfinale ziehen nur die jeweiligen Sieger der direkten Aufeinandertreffen in die nächste Runde ein. Im Viertelfinale stehen dann noch acht, im Halbfinale vier und im Finale nur noch zwei Mannschaften, die im Endspiel den Fußball-Europameister austragen. Bei dem sogenannten K.-O.-System gibt es - sollte nach 90 Minuten kein Sieger feststehen - eine Verlängerung mit zwei Halbzeiten von jeweils 15 Minuten und in der Folge ein Elfmeterschießen, falls es auch nach der Verlängerung noch Unentschieden steht.

Ist Deutschland bei der EM 2021 dabei?

Ja. Die DFB-Elf nimmt an der EM-Endrunde 2021 teil. Die Nationalmannschaft spielt in Gruppe F mit Mit-Favorit Frankreich, Titelverteidiger Portugal und Außenseiter Ungarn. Für Bundestrainer Joachim Löw wird es das letzte große Turnier als Coach. Danach übernimmt der ehemalige Bayern-Trainer Hansi Flick das Amt des Bundestrainers.

Welche Mannschaften sind bei der EM dabei? Wie sehen die Gruppen aus?

An der EM-Endrunde 2021 nehmen 24 Nationalmannschaften teil. Die Teams sind aufgeteilt in sechs Gruppen (A bis F). Hier sind die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B

Belgien, Dänemark, Finnland, Russland

Gruppe C

Österreich, Niederlande, Ukraine, Nordmazedonien

Gruppe D

Kroatien, Tschechien, England, Schottland

Gruppe E

Polen, Spanien, Schweden, Slowakei

Gruppe F

Frankreich, Deutschland, Portugal, Ungarn

Wer ist Favorit bei der EM 2021?

Bei EM-Endrunden gibt es naturgemäß viele Favoriten, denn in Europa wird auf einem hohen Niveau Fußball gespielt. Bei den Buchmachern am höchsten im Kurs liegen kurz vor dem Turnierbeginn vor allem zwei Teams: Frankreich und England. Auch Belgien zählt laut aktuellen Quoten mit zu den Top-Favoriten.

Ebenfalls zum Kreis der Anwärter auf den EM-Titel gehören Deutschland, Spanien, Titelverteidiger Portugal, Italien und die Niederlande. Die übrigen Teilnehmer zählen zu den Außenseitern.