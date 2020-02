Einmalige Protestaktion wegen massiver Beleidigungen: FC Bayern gegen Hoffenhein zweimal unterbrochen

Große Aufregung bei der Begegnung der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern am Samstagnachmittag (29. Februar 2020). Die Bundesligapartie musste am 24. Spieltag zweimal unterbrochen werden. Der Grund waren massive Beleidigungen gegen Dietmar Hopp. Fans des FC Bayern München hielten wiederholt Plakate gegen den Hoffenheimer Mäzen hoch, so dass Schiedsrichter Christian Dingert die Partie aussetzen musste.

Sämtliche Bayern-Offizielle um Trainer Hansi Flick und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sowie die Spieler eilten beim zweiten Vorfall zunächst vor die Kurve, sie redeten wild gestikulierend auf die Fans ein. Dingert schickte alle Spieler in die Kabine - es war Eskalationsstufe 2 erreicht. Bei einem weiteren Hochhalten der Schmähplakate wäre es zum Spielabbruch gekommen.

Massive Beleidigungen gegen Dietmar Hopp

Rummenigge war während der ersten Unterbrechung zu TSG-Mehrheitseigner Hopp auf der Ehrentribüne gegangen und hatte diesen in den Arm genommen. Die Bayern-Fans spielten mit dem Plakat auf eine Kollektivstrafe für die Fans von Borussia Dortmund an, die Hopp mehrere Male massiv beleidigt hatten und in den kommenden zwei Jahren deshalb nicht zu Auswärtsspielen nach Sinsheim reisen dürfen.

Nach einigen Minuten pfiff Schiedsrichter Dingert die Partie, die nach dem Stand von 0:6 für den FC Bayern längst entschieden war, wieder an. Die Spieler der TSG und des FC Bayern spielten sich für die letzten rund zehn Minuten nur noch die Bälle hin und her. Spieler und Fans klatschten und ließen die Uhr der Partie runterlaufen, um ein Wiederholungsspiel zu verhindern.

Einmalige Protestaktion

Fans aus Hoffenheim begrüßten die Aktion mit Beifall. Es ist eine noch die dagewesene Demonstration zweier Teams gegen das respektlose und beleidigende Verhalten einiger Fans. Mit einem Fußballspiel hatte die Begegnung am Ende nichts mehr zu tun.

Auch beim Spiel des BVB gegen den SC Freiburg kam es wegen Beleidigungen gegen Hopp zu einer Unterbrechung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stimmten die Dortmunder Anhänger Schmähgesänge an. Deshalb ließ Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel für wenige Minuten unterbrechen und ordnete eine Stadiondurchsage an, in der mit Spielabbruch gedroht wurde.

