Dieter Schlereth hört im Sommer beim FC Sand auf

Dieter Schlereth und der FC Sand gehen ab dem Sommer getrennte Wege. Dies hat der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch mitgeteilt.

In einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Bayernligisten teilte der momentane

Übungsleiter mit, dass er seinen zum 30. Juni 2020 auslaufenden Vertrag

nicht verlängern werde. Schlereth danke dem Verein für die dann abgelaufenen zwei

Jahre und betonte, dass sein Ausscheiden im privaten Bereich zu suchen ist und die

Zeit hier sowohl mit dem Verein aber vor allem auch mit der Mannschaft für ihn eine

großartige Zeit gewesen ist.

Schwerer Start für Dieter Schlereth

Der langjährige Spieler der Korbmacher kam im Juni 2018 nach Sand und übernahm

vom damaligen Interimstrainer Matthias Bayer das Traineramt beim FC. Die

Anfangszeit war schwierig. Zu Rundenbeginn war noch kein kompletter Kader vorhanden und der Trainer musste in dieser Zeit sehr oft improvisieren. Im Laufe der Vorrunde wurde die Mannschaft aufgestockt, und das Ziel "Klassenerhalt" wurde entschlossen angegangen. Dieses Vorhaben gelang

Schlereth und dem Team, weil sie zu einer harmonischen Einheit gewachsen waren. Ein Beleg dafür waren die Relegationsspiele, die mit sehr viel Euphorie, Einsatz und Willen bestritten wurden und letztlich den verdienten Klassenerhalt brachten.

Auch zu Beginn der laufenden Saison gab es im Kader einen größeren Umbruch. In der Breite sind die Sander gut aufgestellt, was vor allem der guten Jugendarbeit im Verein zu verdanken ist. So kamen fünf Spieler aus der U19 in den Seniorenbereich. Die jungen Spieler kommen in erster

Linie, um sich weiter zu entwickeln und können vor allem zu Beginn keinen gestandenen Bayerligaspieler gleichwertig ersetzen. Schlereth zeigt aber auch hier seine Qualitäten und bringt die Spieler voran.

Für Schlereth ist in dieser Spielzeit ebenfalls der Klassenerhalt das Ziel. Dieter Schlereth hat den Verein bereits jetzt über sein Ausscheiden zu Saisonende informiert, damit die Verantwortlichen genügend Zeit haben, einen Nachfolger zu finden.