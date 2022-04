Die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg führt die DFB-Frauen heute im WM-Qualifikationsspiel in Stara Pazova gegen Serbien an. Sie hatte am vergangenen Samstag beim 3:0 gegen Portugal erstmals seit einem Jahr wieder eine halbe Stunde für das Nationalteam gespielt.

An ihrem 22. Geburtstag gehört auch Abwehrspielerin Sophia Kleinferne von Eintracht Frankfurt zur Anfangsformation. Torjägerin Lea Schüller vom FC Bayern spielt ebenfalls von Beginn an, nachdem sie zuletzt nicht zum Einsatz gekommen war. Im Tor steht wie von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg angekündigt wieder die Frankfurterin Merle Frohms. Das geplante Comeback von Almuth Schult vom VfL Wolfsburg war wegen einer Schulterzerrung der Olympiasiegerin geplatzt. Ihre Clubkollegin Kathy Hendrich fällt wegen muskulärer Beschwerden aus.

Die DFB-Auswahl, bisher mit sieben Siegen in sieben WM-Qualifikationsspielen, kann gegen Serbien das Ticket für die WM in Australien und Neuseeland 2023 perfekt machen.