Die "Deutsche Fußball Liga (DFL)" will den Spielbetrieb der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga ab Dienstag (17. März 2020) unterbrechen. Diese Unterbrechung soll bis zum 2. April gelten.

Der Spieltag an diesem Wochenende wird demnach weiterhin ohne Zuschauer stattfinden. Das teilte die "DFL" mit. Die Funktionäre wollen sich am Nachmittag weiter dazu äußern. "Sky" hat bereits verkündet, dass alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga am Wochenende im Free-TV zu sehen sind.