Corona-Schock beim HSC Coburg: Spieler positiv getestet

Das Coronavirus schlägt beim HSC 2000 Coburg zu. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch bekanntgab, hat sich der Kreisläufer Justin Kurch mit dem Virus angesteckt. Eine PCR-Reihentestung ergab Auffälligkeiten in einem Pool der Proben. Am Dienstagabend kam die Bestätigung, dass das Testergebnis des 21-Jährigen positiv ausgefallen ist.

Häusliche Quarantäne für gesamtes Team angeordnet

Bereits am Dienstagmittag haben sich Mannschaft und Trainerstab vorsorglich und freiwillig in häusliche Isolation begeben, die nächsten Trainingseinheiten wurden abgesagt. Der HSC 2000 Coburg befindet sich bezüglich weiterer, notwendiger Maßnahmen im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und den Coburger Behörden und wird über die weiteren Auswirkungen und die nächsten Schritte informieren. Fest steht zu diesem Zeitpunkt, dass sich die komplette Mannschaft sowie der Trainerstab bis auf Weiteres in häusliche Quarantäne begeben müssen.

Leichte Symptome bei Kurch

"Es ist natürlich ein großer Schock für uns, dass wir zu Beginn der Vorbereitung einen positiven Corona-Fall bei uns im Team haben. Wir stehen im engen Austausch mit den Coburger Behörden, um die nächsten Schritte abzustimmen und weitere Maßnahmen einleiten zu können - die Gesundheit unserer Spieler und der Schutz unserer Mitmenschen steht dabei für uns an erster Stelle. Justin zeigt zum Glück bisher nur leichte Symptome, ansonsten geht es ihm gut. Wir wünschen Justin an dieser Stelle natürlich gute Besserung", so HSC-Geschäftsführer Jan Gorr.

Die drei geplanten Vorbereitungsspiele gegen Champions League-Teilnehmer HC Motor Zaporozhye und gegen die beiden Zweitligisten EHV Aue und ThSV Eisenach sind abgesagt.