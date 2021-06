Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen befindet sich auch drei Tage nach seinem Zusammenbruch im EM-Spiel gegen Finnland noch im Krankenhaus.

Bereits bei einem Gespräch am Sonntagmorgen habe der 29-Jährige seinen Mannschaftskollegen seine Grüße ausgerichtet, teilte der dänische Fußballverband DBU mit. Er sei weiter im Krankenhaus. Nationalteam-Kollege Martin Braithwaite verlieh seinem Schock am Tag nach dem Kollaps bei Twitter Ausdruck. Ein anderer Teamkollege, hat Eriksen Medienberichten zufolge bereits am Sonntag im Krankenhaus besucht.

Die gesamte dänische Nationalmannschaft übt derweil deutliche Kritik am Vorgehen der UEFA. Jetzt meldet sich der Fußballstar erstmals in den sozialen Medien direkt aus dem Krankenhaus.

Update vom 15.06.2021, 12.33 Uhr: Christian Eriksen meldet sich erstmals aus dem Krankenhaus

Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen hat sich am Dienstagmorgen (15. Juni) zum ersten Mal seit seinem Zusammenbruch am Samstagabend auf Twitter und Instagram an die Öffentlichkeit gewandt. In einer Botschaft inklusive Foto, bedankt sich der Nationalspieler für die Unterstützung bei seinen Fans. "Jetzt werde ich bei den nächsten Spielen mit den Jungs des dänischen Teams jubeln. Spielt alle für Dänemark!", schreibt er unter seinem Post. Und ganz besonders wichtig: "Mir geht's gut - den Umständen entsprechend".

Update vom 14.06.2021, 13.07 Uhr: Torwart Kasper Schmeichel besucht Teamkollegen Christian Eriksen im Krankenhaus

Dänemarks Nationaltorwart Kasper Schmeichel hat seinen Teamkollegen Christian Eriksen bereits am Sonntag im Krankenhaus in Kopenhagen besucht. Das bestätigte der 34 Jahre alte Keeper am Montag bei mehreren Interviews im EM-Quartier der Dänen in Helsingör.

"Ich fühle mich jetzt deutlich besser als am Samstag. Es war toll, Christian zu sehen", sagte Schmeichel dem dänischen Sender TV2. "Wir sprachen über alles und nichts."

Update vom 14.06.2021, 11.57 Uhr: "Nicht fair": Dänisches Nationalteam übt deutliche Kritik

Zwei Tage nach dem Zusammenbruch ihres Spielmachers Christian Eriksen haben auch die ersten dänischen Nationalspieler deutliche Kritik an dem europäischen Fußball-Verband UEFA geäußert, weil das EM-Spiel gegen Finnland (0:1) trotz des Schocks noch am Samstagabend fortgesetzt wurde. "Wir Spieler wurden in eine Position gebracht, die ich nicht für fair halte", sagte Torwart Kasper Schmeichel am Montag bei einer Medienrunde im EM-Quartier des dänischen Teams in Helsingör.

Nachdem klar war, dass Eriksen seinen Herzstillstand überlebt hat und bei Bewusstsein in ein Krankenhaus gebracht wurde, habe die UEFA beide Teams nach Angaben von Schmeichel vor die Wahl gestellt: Entweder das Spiel wird noch am selben Abend oder am Sonntagmittag fortgesetzt. "Man hätte warten sollen, um eine Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, dass die UEFA daraus etwas lernt", sagte der 34 Jahre alte Torwart von Leicester City. "Es wäre wahrscheinlich nötig gewesen, dass jemand, der eine höhere Position hat als wir, sagt: Es ist jetzt nicht an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen."

Schmeichel, Martin Braithwaite und der ehemalige Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg von Tottenham Hotspur äußerten sich am Montag bei einem Medientermin als erste dänische Spieler seit Eriksens Kollaps. Auch der Barcelona-Stürmer Braithwaite unterstützte Schmeichels Kritik an der UEFA. "Keine der beiden Möglichkeiten war gut. Wir haben die am wenigsten schlechte gewählt. Viele Spieler waren nicht in der Lage, zu spielen", sagte er.

Vor den Spielern hatten am Wochenende bereits Trainer Kasper Hjulmand sowie mehrere dänische Fußball-Legenden wie Schmeichels Vater Peter Schmeichel das Verhalten der UEFA kritisiert. Verstärkt wird der Unmut auf den europäischen Verband auch dadurch, dass es die UEFA am Samstagabend so darstellte, als sei es der Wunsch beider Mannschaften, weiterspielen zu wollen.

Update vom 14.06.2021, 10.50 Uhr: Teamkollege Braithwaite gibt Einblick in Seelenleben der dänischen Mannschaft - "werden für Christian spielen"

Es war ein Schock für alle Anwesenden und für alle Fans vor den TV-Geräten: Christian Eriksen, der Star der dänischen Nationalmannschaft, bricht beim Spiel am Samstag auf dem Spielfeld zusammen. Er erleidet einen Herzstillstand. Seine Team-Kollegen schützen Eriksen unter Tränen vor den Blicken der Zuschauer, während Ärzte um sein Leben kämpften.

Der dänische Fußball-Nationalspieler Martin Braithwaite hat am Tag nach dem Kollaps seines Teamkollegen, seinem Entsetzen noch einmal Ausdruck verliehen. "Der letzte Abend war einer der beängstigendsten Momente meines Lebens", twitterte der 30-Jährige vom FC Barcelona. Seine Gedanken seien bei Eriksen, seiner Frau, den Kindern und der Familie. "Ich bin dankbar, dass er stabil und am Leben ist. Das ist gerade alles, was zählt", schrieb Braithwaite. Er hoffe, Eriksen bald wieder zu sehen.

Nach dem Zusammenbruch ihres Topspielers will die gesamte dänische Fußball-Nationalmannschaft mit einer klaren Botschaft in ihr nächstes EM-Gruppenspiel gegen Belgien gehen. "Wir werden für Christian spielen und für alle, die uns unterstützt haben", sagte der ehemalige Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg am Montag bei einer Medienrunde im EM-Quartier des Teams in Helsingör. Es war das erste Mal, dass sich mehrere Mitspieler von Eriksen seit dessen Kollaps am Samstagabend bei einem Medientermin dazu äußerten.

Auch Stürmer Braithwaite vom FC Barcelona betonte bei dem Termin: "Wir haben die Unterstützung von überall gespürt. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Ich weiß, dass Dänemark dafür steht, dass wir in Widrigkeiten zusammenstehen. Und ich habe keine Zweifel, dass die Menschen am Donnerstag im Parken Stadion etwas Besonderes sehen werden." Dann findet in Kopenhagen das nächste Spiel der Dänen gegen den Gruppenfavoriten Belgien statt (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV). "Darauf freue ich mich und werde es auf jeden Fall als Motivation nutzen, um für Christian Fußball zu spielen", sagte Braithwaite.

Der 29 Jahre alte Eriksen war während des dänischen Auftaktmatches gegen Finnland (0:1) auf dem Spielfeld zusammengebrochen und wiederbelebt worden. Nach Angaben des dänischen Mannschaftsarztes Morten Boesen erlitt der Spielmacher von Inter Mailand einen Herzstillstand. Die genauen Ursachen dafür sind aber noch unbekannt.

"Sein Zustand ist der gleiche wie gestern: stabil und gut", sagte der dänische Verbandssprecher Jakob Höyer am Montagmorgen in Helsingör. "Im Laufe des Tages stehen neue Untersuchungen an. Wir hatten gestern Kontakt zu ihm und haben das auch heute."

Update vom 13.06.2021, 11.15 Uhr: Eriksens Zustand ist weiter stabil

Die Nationalmannschaft und ihr Betreuerstab hätten Krisenbetreuung erhalten, erklärte der DBU weiter. Man werde nach dem Vorfall des Vorabends weiterhin füreinander da sein. Der Verband bedankte sich außerdem für die herzlichen Grüße an Eriksen von Fans, Spielern, Königsfamilien, internationalen Verbänden, Vereinen und von anderer Seite. Eriksen war am Samstag kurz vor der Halbzeitpause kollabiert, über die Ursache ist weiter nichts Genaues bekannt.

Reaktionen aus Deutschland nach Eriksen-Zusammenbruch: DFB-Team schickt Genesungswünsche - Pocher erntet Shitstorm

Der Schock saß auch im DFB-Quartier tief. Die bestürzenden TV-Bilder des dänischen Fußballstars Christian Eriksen sorgten auch bei der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend für eine gedrückte Stimmung. Nach der ersten, vorsichtigen Entwarnung zum Gesundheitszustand des Mittelfeldspielers übermittelte das DFB-Team dann aus Franken mitfühlende Genesungswünsche nach Kopenhagen.

Währenddessen erntet der Comedian Oliver Pocher einen Shitstorm. Der Grund: Er teilte ein Foto von Eriksen kurz nach der Herzdruckmassage.

"Warum verbreitet man das? Ich kann es nicht verstehen. Die ganze Zeit wird über Kinder geredet, Privatsphäre und dann postet man das erste Bild einer Person, die gerade den Kampf gegen den Tod ganz knapp gewonnen hat. Ich persönlich finde es geschmacklos", schreibt beispielsweise ein Follower unter seinem Instagram-Post.

Der Meinung sind jedoch nicht alle seiner Fans. Ein anderer Follower schreibt: "Ihr kapiert nicht, dass es viele erleichtert hat, dass er überhaupt noch lebt! Fand ich super von Pocher, das zu posten."

Aktuell ist die genaue Ursache für seinen Zusammenbruch noch nicht klar.

Vorherige Berichterstattung 12.06.2021: Eriksen bricht bei Spiel gegen Finnland zusammen und muss reanimiert werden

Der im EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Finnland kollabierte Fußball-Star Christian Eriksen ist bei Bewusstsein. Der 29-Jährige sei «wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus», schrieb der dänische Verband DBU bei Twitter und kündigte zeitnahe neue Informationen an. Im Parken Stadion brandete Applaus auf, als die Nachricht bekannt wurde.

Eriksen war während der Partie in Kopenhagen auf dem Rasen zusammengebrochen und regungslos liegen geblieben. Sofort herbeigerufene Helfer hatten lebensrettenden Maßnahmen eingeleitet. «Nach dem medizinischen Notfall des dänischen Spielers Christian Eriksen hat eine Krisensitzung mit beiden Mannschaften und der Spielleitung stattgefunden», teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit.

Schockstarre im Stadion

Im Stadion war zuvor zu sehen gewesen, wie Sanitäter eine Herzmuskelmassage durchführten. Erst Minuten später wurde Eriksen auf einer Rettungstrage, unter Sichtschutz und begleitet von seinen Mitspielern aus dem Innenraum des Parken Stadions gefahren. Die Dänemark-Profis waren den Tränen nahe, auch Eriksens Freundin war auf den Rasen geeilt. Das Spiel wurde zunächst nur unterbrochen

Die Zuschauer, Trainer, Spieler - viele schlugen die Hände vor das Gesicht. Im Stadion wurde es zeitweise still, nachdem es zuvor beim ersten Auftritt der dänischen Mannschaft in Kopenhagen sehr stimmungsvoll zugegangen war. «Bitte bleiben Sie auf ihren Sitzen, bis es weitere Informationen gibt», sagte der Stadionsprecher durch.

Die Aktion passierte in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung. Nach gut zehn Minuten verließen die finnischen Spieler den Rasen. «Das ist eine Situation, die ist Wahnsinn ohne Worte. Wir hoffen einfach nur das Beste», sagte Ex-Nationalspieler Christoph Kramer im ZFD. «Ich bin wie in Schockstarre, mir fehlen die Worte und mir fehlen die Worte eigentlich nie. Das sind Szenen, die habe ich noch nie erlebt.» Das ZDF und Magenta TV unterbrachen im Anschluss zeitweise ihre Übertragung aus Kopenhagen.

Die finnische Regierungschefin Sanna Marin, die kurz zuvor noch ein Foto von sich im Finnen-Trikot gepostet hatte, schrieb auf Twitter: «Unsere Gedanken sind jetzt bei Christian Eriksen.» Dazu stellte sie ein Herz und eine Dänemark-Flagge.

Alle Infos zur EM gibt es hier.