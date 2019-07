Brose Bamberg verpflichtet ägyptischen Nationalspieler

Brose Bamberg hat sich mit Assem Marei verstärkt. Der 27-Jährige kommt vom türkischen Erstligisten Pinar Karsiyaka zum Basketball-Bundesligisten und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Den oberfränkischen Fans ist der ägyptische Nationalspieler besonders aus seiner Zeit bei Medi Bayreuth bekannt (2016 bis 2018).

Marei bringt mit 2,06 Metern und 113 Kilogramm genug Größe und Masse ins Bamberger Spiel, das durch ihn vor allem unter dem Korb noch unberechenbarer wird. "Assem ist der Inside-Spieler, nach dem wir gesucht haben. Er hatte eine fantastische Saison in der Türkei und im Europe Cup. Er bringt alles mit, was es braucht: Rebounding, Präsenz auf dem Court, unglaubliche Arbeitseinstellung, einen tollen Charakter. Die Fans werden ihn lieben", so Sportdirektor Leo De Rycke.

Marei hatte vergangene Spielzeit seine beste Profisaison überhaupt. Für Karsiyaka kam er im Schnitt auf knapp 18 Punkte. Zudem holte er gut zehn Rebounds, gab zwei Assists und "klaute" mindestens einmal pro Partie den Ball. Das Basketballgen wurde dem Ägypter in die Wiege gelegt. Schon sein Vater war Nationalspieler und vertrat sein Land bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles.red