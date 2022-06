Der 22 Jahre alte Stürmer kommt von Benfica Lissabon und hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie die Reds mitteilten. Dem Sender Sky Sports News zufolge hat der Vertrag eine Laufzeit von sechs Jahren. Laut Benfica-Angaben vom Montag zahlt Liverpool eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro für den Uruguayer. Mit Bonuszahlungen könnte das Transfervolumen auf 100 Millionen Euro anwachsen.

Während seiner zwei Saisons in Portugal hat Núñez in wettbewerbsübergreifend 85 Einsätzen für Benfica 48 Tore erzielt. Nunez gilt in Liverpool als Nachfolger von Sadio Mané, der beim FC Bayern München im Gespräch ist.