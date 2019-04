Sonnig, warm und trocken: Hält das gute Wetter über Ostern in Franken?

Bis einschließlich Ostermontag wird es in Frankenlaut dem "Wetterochs"sonnig und trocken bei bis zu 25 Grad. Am Ostersonntag gebe es frische, ansonsten starke Windböen aus Ost.

Ab Dienstag vereinzelt Regen in Franken möglich

Nach Ostermontag könnte sich das Wetter in Franken verschlechtern. Am Dienstag ziehe ein Gebiet höhenkalter Luft über Thüringen hinweg nach Westen, so der "Wetterochs".

"Auch bei uns wird die Schichtung dadurch labiler und es ist nicht mehr ganz so sonnig, weil sich Quellwolken bilden. Auch kann man vereinzelte Schauer nicht mehr ganz ausschließen."