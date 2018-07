Sommer, Spaß und Achterbahn fahren: Gewinne jetzt Eintrittskarten für den Europa-Park Rust!

Luftige Achterbahnfahrten und kühlende Wasserattraktionen klingen bei den aktuellen Temperaturen nach einer willkommenen Abwechslung. Im Europa-Park in Rust gibt es über 100 Attraktionen und Shows, die in den Freizeit- und Themenpark nach Baden-Württemberg locken. Im vergangenen Jahr kamen über fünf Millionen Menschen in den Park - und damit ist er der am meisten besuchte Freizeitpark in Deutschland.



Vor allem im Sommer sind in Rust zahlreiche Events und Veranstaltungen geboten: Zum einen werden alle WM-Spiele beim Public Viewing gezeigt. Darüber hinaus wird am 21. Juli eine Sommernachtsparty veranstaltet. Vom 28. Juli bis 19. August findet im Freizeitpark das "African Food Festival statt", bei welchem es kulinarische Highlights des Kontinents zu probieren gibt. Außerdem wartet im Sommer der neugestaltete Französische Themenbereich mit zahlreichen Highlights.



Jetzt mitmachen und Eintrittskarten für den Europa-Park gewinnen!

Wenn du Lust auf den Europa-Park bekommen hast, dann nimm jetzt an unserem Gewinnspiel teil: inFranken.de verlost zwei Mal zwei Ehrenkarten für den Europa-Park in Rust. Die Ehrenkarten sind zeitlich nicht befristet, sondern auch noch in einer Sommersaison der Folgejahre gültig.





Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und per Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht.



Und so geht es: Einfach das folgende Formular ausfüllen. Teilnahmeschluss ist der 13.07.2018 um 12 Uhr. Die Auswertung des Gewinnspiels und Benachrichtigung der Gewinner erfolgt am Montag, den 16.07.2018. Viel Glück, wir von inFranken.de drücken die Daumen!