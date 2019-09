Soll Kinderpornos verbreitet haben: Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen Christoph Metzelder

Die Staatsanwaltschaft in Hamburg hat wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte gegen den ehemaligen Fußballprofi Christoph Metzelder ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft der Süddeutschen Zeitung (SZ). Die Bild-Zeitung hatte zuerst über den Fall berichtet.

Hausdurchsuchung bei Metzelder wegen kinderpornografischer Materialien

Bereits am Dienstag hatte es eine Hausdurchsuchung in Düsseldorf gegeben. Das Anwesen gehört Metzelder. Man werte derzeit die Materialien aus und könne keine weiteren Angaben machen, heißt es am Mittwoch von Seiten der Staatsanwaltschaft.

Laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa), hat eine Frau in Hamburg Anzeige gegen den Ex-Fußballprofi erstattet. Er soll ihr über WhatsApp Material mit kinderpornografischen Inhalten gesendet haben.

Festgenommen wurde Metzelder, der 2013 seine Karriere beendete und seit dem als TV-Experte und Trainer tätig ist, nicht. Im Laufe des heutigen Tages, will die Staatsanwaltschaft eine Meldung herausgeben, wie die SZ schrieb.

Erst vor wenigen Wochen hat Christoph Metzelder noch die Partien in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgelost.